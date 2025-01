Jego poprzednik był tak dobry, że prawie nie było, co poprawiać. Honor Magic 7 Lite - recenzja

Nowością jest więcej funkcji opartych na algorytmach sztucznej inteligencji - możecie wyodrębniać teksty ze zdjęć, kopiować je do edytora tekstu, smartfon odgaduje to, co chcecie zrobić np. ze zrzutem ekranu, czyli proponuje udostępnienie go tym, którym najczęściej coś udostępniacie. Nie zabrakło magicznej gumki do usuwania obiektów ze zdjęć. Algorytmy zawitały również do oprogramowania aparatów, ale o tym za chwilę.