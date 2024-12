Największa niespodzianka tego roku. Sony Bravia 9 - recenzja

Jedyne, co nieco odstaje, to Tryb Gry. 120-hercowa matryca i dedykowany Pasek Gry, zgodność z Dolby Vision Gaming i dodatkowa integracja z PlayStation 5 brzmią zachęcająco. Bravia 9 generuje jednak 20-sekundowy input lag. To i tak wynik dla większości graczy nieodczuwalny - tym niemniej konkurencja zbliża się do poziomu 10 ms. Nie uważam tego za wadę, bowiem w Trybie Gry kompromisy w jakości obrazu są relatywnie niewielkie. Jest to jednak coś, co należy odnotować.