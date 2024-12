Szokuje od razu, gdy otworzysz klapę. MacBook Pro (2024) z Apple M4 - recenzja

Co istotne, w przypadku MacBooków Pro z chipami Apple M4 Pro (które trafiły również do Maków mini) i Apple M4 Max otrzymujemy dostęp do portów USB-C działających w standardzie Thunderbolt 5, a nie Thunderbolt 4. To złącze jest trzykrotnie szybsze, gdyż jego przepustowość to 120 Gb/s w porównaniu do 40 Gb/s, a do tego obsługuje standard DisplayPort 2.1, a nie tylko DisplayPort 1.4.