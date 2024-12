Nowe szaty króla. Mac mini z Apple M4 - recenzja

Do wersji z bazowym Apple M4 możemy dołożyć więcej pamięci, uzyskując łącznie 24 GB albo nawet 32 GB. Każde dodatkowe 8 GB kosztuje jednak nadal 1000 zł. A co z dyskiem? Dopłata do 512 GB to 1000 zł, do 1 TB wynosi ona 2000 zł, a jeśli chcemy 2 TB przestrzeni, to musimy wysupłać łącznie dodatkowe 4000 zł. Do tego dochodzi 500 zł za 10-gigabitowy port Ethernet - ale to nie koniec.