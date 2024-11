250 zł za jeden dodatkowy guzik w klawiaturze? Tak, warto tyle dopłacić

Magic Keyboard do komputerów marki Apple to od blisko dekady moja ulubiona klawiatura. Naleśnik leżący na biurku na tyle głęboko, bym mógł opierać na blacie przedramiona bez zginania nadgarstków pod nienaturalnym kątem, to był strzał w dziesiątkę. Do tego akcesoria z tej serii okazały się długowieczne! Korzystałem z tego samego egzemplarza Magic Keyboard z portem Lightning o oznaczeniu kodowym A1644 aż do teraz od premiery, która miała miejsce w 2015 r.