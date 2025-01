iPhone Air będzie najciekawszym nowym iPhonem 2025. Nie kupuj go

Apple wydaje się wierzyć, że zgrabniejsze - ale mające pewne techniczne kompromisy - telefony będą się lepiej sprzedawać. To jak sprzedaż samochodu bez kół, ale za to z piękną karoserią. Świetnie wygląda, ale czy pojedzie? Z kolei Samsung, według niepotwierdzonych informacji, nie podziela tej wiary. Przed iPhone'em 17 Air na rynku ma pojawić się Galaxy S25 Slim, który ma być produkowany w niewielkich ilościach i stanowić eksperyment, czy taki produkt w ogóle się sprzeda. Wygląda na to, że konkurencja podchodzi do tematu bardziej pragmatycznie.