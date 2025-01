Chcesz lepszy aparat foto w smartfonie? Cóż, nie czekaj na nowe iPhony i Samsungi Galaxy

Lada moment odbędzie się premiera telefonów Galaxy S25 i wygląda na to, że dowiemy się na niej nieco informacji również o Galaxy S26. Przyszłoroczny model ma wykorzystywać dokładnie ten sam sprzęt co ten mający być zaprezentowany pod koniec bieżącego miesiąca. Samsung ma nie być jedynym, który z bliżej nieokreślonych powodów nie będzie wprowadzał usprawnień do aparatu w sztandarowym modelu.