Rozmiar ma znaczenie przyznają Samsung i Apple. Nie chcą się już kompromitować przed Chińczykami

Apple podejmuje podobne wysiłki, ale jest ponoć nieco ostrożniejszy od swojego koreańskiego rywala. Firma nie uważa, by jej technologia ogniw bateryjnych była już gotowa do masowej produkcji i niemal z całą pewnością trafi ona do iPhone’ów nie wcześniej, jak dopiero w przyszłym roku. Niestety nie jest jasne czy Samsung będzie w stanie ją zaimplementować wcześniej.