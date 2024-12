Tanie iPhone'y znikają z oferty. To wina Unii Europejskiej

Prawo unijne nie jest skierowane wyłącznie do Apple’a, a do wszystkich producentów elektroniki użytkowej. Obejmuje ono również aparaty, słuchawki, klawiatury, myszki, konsole do gier czy głośniki Bluetooth. Wszystkie przenośne urządzenia z tych kategorii bez złącza USB-C umożliwiającego uzupełnianie energii nie będą mogły być wprowadzane do obrotu na terenie Unii Europejskiej.