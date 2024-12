Nie zapomnisz żadnej rozmowy telefonicznej. Samsung zachowa jej streszczenie, po polsku

Właśnie rozpoczęły się beta-testy systemu operacyjnego Android z One UI 7, który trafi na początku przyszłego roku na większość objętych opieką serwisową tabletów i telefonów Samsung Galaxy. Rzeczone testy przy tym odbywają się w raptem sześciu krajach na świecie, które Samsung traktuje priorytetowo - a Polska jest jednym z nich. To więcej niż pewien symbol, bo ma to przełożenie na dostępne w oprogramowaniu funkcje. W tym te nowe, związane z AI.