Wszystko, co wiemy o Galaxy S25 - prawdopodobnym telefonie roku 2025

Galaxy S25 i Galaxy S25+ mają mieć aluminiową obudowę, zaś Galaxy S25 Ultra tytanową. Wzornictwo przemysłowe telefonów ma jednak pozostać z grubsza niemienione. Model Ultra ma być nieco bardziej zaokrąglony w porównaniu do S24 Ultra, całość linii ma ciut upodobnić się do tego, co wizualnie reprezentuje iPhone 16. Choć wyłącznie w kwestii samych krzywizn na krawędziach obudowy.