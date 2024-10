Tak wyglądają Samsungi Galaxy S25 z przodu. Pokazali kluczową część

W swojej historii smartfonów Samsung miał już 6,9-calowe panele – m.in. w S20 Ultra. Tegoroczne iPhone’y również urosły i największy Pro Max ma do dyspozycji ekran o identycznej przekątnej. Co jednak ważniejsze, to we wszystkich smartfonach ekrany będą miały mniejsze obramowanie. Nie to, że seria S24 miała duże, ale zawsze jest miejsce na ulepszenia.