Tak wygląda Galaxy S25 Ultra z nowym One UI 7. System operacyjny Samsunga wypiękniał

W One UI 7 centrum sterowania rozłożono na 8 sekcji. Zamiast długiego kafelka do sterowania jasnością ekranu zastosowano mniejszy, który znajduje się obok bliźniaczej sekcji do sterowania dźwiękiem. Co ważne, widżet wskazujący odtwarzany utwór również pojawia się w panelu sterowania. Wszystkie kafelki mają ładne, zaokrąglone rogi. Atrakcyjność całości podkreślają ładne rozmycia. Samsung podczas prezentacji nowego systemu zapowiedział nowy silnik odpowiadający za tę funkcję. Zmiany widać gołym okiem.