Samsung Galaxy S24 FE już w Polsce. Do smartfona dodają słuchawki gratis

Na start producent przygotował jednak ofertę premierową, która rozpoczyna się dziś 4 października i będzie trwała przez nieco ponad 2 tygodnie aż do 20 października. Akcja zakłada, że jeśli kupicie telefon do 20 października, to możecie ubiegać się o darmowe słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 Pro. To były do niedawna topowe propozycje TWS Samsunga, które w dalszym ciągu kosztują kilkaset złotych i wydają się naprawdę sensowne.