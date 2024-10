Ruszyli ze sprzedażą Samsunga Galaxy S24 FE. Jest mocna premierowa oferta

Warto jednak poczekać z zakupem telefonu do jutra. Grafika produktowa dostępna w ofercie Play wskazuje na to, że kupując Samsunga Galaxy S24 FE od 4 do 20 października i rejestrując zakup, będzie można zgarnąć słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 Pro o wartości kilkuset złotych za darmo. Według wcześniejszych zapowiedzi producenta jutro rusza faktyczna przedsprzedaż. Miejcie to na uwadze.