Samsung do nowego smartfona dorzuca ekstra dodatek za darmo. Lepiej się pośpiesz

Po zakupie urządzenie musi zostać aktywowane do 20 października – przez aktywację rozumie się uruchomienie telefonu w Polsce z dostępem do internetu oraz akceptację EULA. Kolejnym kluczowym krokiem będzie zarejestrowanie zakupu. Nie jest to promocja, w której zegarek jest dodawany automatycznie do zamówienia - trzeba się "przypomnieć", wypełniając formularz zgłoszeniowy (będzie potrzebny dowód zakupu) w aplikacji Samsung Members w terminie do 27 października.