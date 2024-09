Xiaomi dołącza do Google'a i Samsunga. Z tych funkcji AI skorzystasz w najnowszych modelach

Na początku bieżącego roku Samsung zaskoczył wiele osób, oznajmiając, że długo zapowiadane funkcje AI - znane szerzej jako Galaxy AI - będą oparte o generatywną sztuczną inteligencję Google'a dla smartfonów, czyli Gemini Nano. Zaskoczenie było pozytywne, bo póki co Galaxy AI oraz funkcje AI z Gemini Nano w smartfonach Google Pixel uchodzą za najlepszą AI dla smartfonów na rynku.



Jednak Gemini Nano właśnie traci etykietę ekskluzywnego dla Samsungów i Pixeli, a to z prostego powodu. Xiaomi właśnie ogłosiło, że to sztuczna inteligencja Google'a będzie odpowiadać za przetwarzanie nowych funkcji i poleceń użytkownika na nowych smartfonach producenta.