Tydzień z Xiaomi 14T Pro. Jak sprawuje się ten nocny marek?

Panel w Xiaomi 14T Pro to AMOLED Crystal Res obsługujący Dolby Vision i 12-bitową głębię kolorów. Jego rozdzielczość to 1,5K, czyli dokładnie 2712 x 1220 pikseli (446 ppi), a szczytowa jasność dochodzi do 4000 nitów. Do tego sztuczna inteligencja sama dopasowuje jasność i temperaturę barw do warunków i pory dnia.