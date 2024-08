Xiaomi Mi Band 9 już w Polsce. Rewelacyjna cena na start

Opaska Xiaomi Mi Band 9 trafiła do Polski i jest dostępna w wielu popularnych sklepach z elektroniką. Cena zależy w głównej mierze od sklepu – w większości elektromarketów jest to 179 zł, natomiast w Media Expert urządzenie możecie kupić za 169 zł, czyli symboliczne 10 zł mniej. Jednocześnie dowiadujemy się, że sugerowana cena Mi Band 9 to 199 zł. Możemy oczekiwać, że te obniżone kwoty obowiązują na start i po jakimś czasie wrócą do "normy".