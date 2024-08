Xiaomi robi potwora. Jeśli to prawda, Apple może się już pakować

Chińscy producenci smartfonów stoją na głowie, aby ulepszyć baterie i prędkość ładowania w swoich smartfonach. Tymczasem w siedzibie Apple'a zastój – w dalszym ciągu korzysta się z 20-watowych ładowarek, a baterie nie przekraczają 5000 mAh. Firma robi wszystko, żebyś kupił wyższy model iPhone’a – wystarczy spojrzeć na to, że iPhone 16 Plus ma otrzymać istotnie mniejszą baterię w porównaniu do iPhone'a 15 Plus, który oferuje najlepszy czas pracy na baterii w historii smartfonów Apple'a (lepszy niż nawet 15 Pro Max).