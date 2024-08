Serwis SamMobile dokopał się do ciekawych informacji. Na francuskiej stronie wsparcia odnaleziono informacje dotyczące modelu nazwanego SM-S721B/DS. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby ten sam model nie pojawiał się we wcześniejszych przeciekach pod nazwą Samsung Galaxy S24 FE. Finalnie strona internetowa prowadząca do tego modelu została usunięta, co praktycznie potwierdza, że Samsung niebawem powinien zaprezentować Galaxy S24 FE.