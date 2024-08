Mordeczko, daj 300 W. Smartfon wytrzyma, na moją odpowiedzialność

Co ciekawe - rozwiązanie ma zarządzać chłodzeniem smartfona w taki sposób, żeby nie doszło do jego przegrzania. Ostatnio trafił do mnie smartfon Huawei Pura 70 Ultra, który obsługuje ładowanie z mocą do 100 W i tam włączenie maksymalnej mocy ładowania wiąże się z wyświetleniem komunikatu, że temperatura urządzenia może wzrosnąć. Faktycznie to robi, ale nie jest to zbyt duży wzrost. Podejrzewam, że w Realme będzie to rozwiązane dokładnie tak samo - zwykłe ładowanie z mocą do 200 W i specjalne z pełną mocą po potwierdzeniu, że rozumie się okoliczności temu towarzyszące.