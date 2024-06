5 minut. Tyle będziesz potrzebować, aby naładować smartfon

Patrząc na to, że dzisiejsze smartfony mają baterię o pojemnościach ok. 5000 mAh (i więcej), to 300-watowe ładowanie mogłoby okazać się nieco dłuższe niż 5 minut, jednak i tak ok. 5 – 6 minut zrobiłoby ogromne wrażenie. W sprzedaży na świecie dostępne są już telefony ładujące się ok. 10 minut, a dodatkowe kilkadziesiąt watów mogłoby jeszcze skrócić czas spędzony z ładowarką. Oczywiście, nie będą to ogromne różnice między istniejącymi technologiami rzędu 150 W, czy nawet 240 W, które i tak już piekielnie szybko ładują smartfony. To po prostu kolejny krok ku dostosowaniu się smartfonów do dzisiejszego biegnącego trybu życia wielu ludzi.