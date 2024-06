Orange oferuje smartfony za połowę ceny. Sprawdzam, czy to się opłaca

Promocja zakłada, że mamy do wyboru dwa smartfony – Samsunga Galaxy A55 5G w wersji 8/256 GB (czyli tej wyższej; jest jeszcze tańsza 8/128 GB) lub Motorolę Edge 50 Pro 5G 12/512 GB. Smartfony miały swoją premierę w przeciągu ostatnich kilku miesięcy i są to przedstawiciele średniej i wyższej średniej półki cenowej. Samsung standardowo w sklepach z elektroniką kosztuje ok. 2100 zł, z kolei Motorola Edge 50 Pro – ok. 3000 zł.