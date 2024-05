Orange ulepszył abonament. Z internetu 5G będziesz korzystać do woli

W pakiecie Orange daje 300 GB internetu każdego miesiąca (21,29 GB roamingu w UE) oraz wszystkie bonusy typu nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y, natomiast od 23 maja do dyspozycji jest też internet bez limitu GB i prędkości, o ile wybierze się abonament online. Można zgarnąć 12 lub 24 miesiące usługi w zależności od wykonanych kroków. Jeśli zawrzemy umowę z nowym numerem, przejdziemy z karty lub abonamentu z nju mobile bądź przedłużymy umowę, to możemy liczyć na 12 miesięcy bonusu. Z kolei, jeśli przeniesie się numer z innej sieci, to otrzyma się 24 miesiące internetu 5G bez limitów.