Lepiej podziękuj Unii. Dzięki niej masz więcej gigabajtów w roamingu i niższe opłaty

Zaglądając do aplikacji mojego operatora, zauważyłem że nadchodzą zmiany i dostanę więcej GB do wykorzystania w roamingu UE (ok. 0,5 GB więcej) za darmo. Nie będę ukrywał, że uruchomiła się we mnie wewnętrzna cebula. Jak się jednak okazuje, nie tylko ja mam taki przywilej. Najprawdopodobniej ty, twoi znajomi, rodzina i wiele innych osób. Oto co się zmieniło.