Abonament i smartfon za 60 zł? Sprawdzamy, czy to się opłaca

No, nie do końca. Jest to rozwiązanie dla ceniących sobie prostotę. W abonamencie T-Mobile otrzymujemy wyłącznie jeden rachunek każdego miesiąca, który opłacamy w jednym momencie. Co prawda, w opcji na kartę też możemy ustawić doładowania cykliczne oraz cykliczne odnowienia co 30 dni oferty GO! M za 35 zł. Telefon też można kupić na raty (np. 20 płatności) - w praktyce wyjdzie więc na to samo. Jednakże, w tym przypadku musimy przenieść lub kupić nowy numer (i go zarejestrować) oraz osobno nabyć smartfon.