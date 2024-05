Warto kibicować Polakom. Możesz zdobyć nagrody u operatora

Dziś operator zdecydował się na drugą odsłonę promocji w Klubie Kibica. Klienci Plusa (i Plusha), którzy zarejestrują się do klubu, mogą zdobyć kupony o wartości 100 zł. Vouchery można wykorzystać na zakup sprzętu – nie muszą to być jednak wyłącznie smartfony, ale też routery, tablety, telewizory, smartwatche i hulajnogi. Przecenę można uzyskać na wszystkie sprzęty w Plusie. Jak widać, kupony są do wykorzystania także dla bardziej przystępnych cenowo urządzeń, w których 100 zł może zrobić różnicę.