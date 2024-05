Porzuciłem abonament komórkowy, nie chcę karty. Jestem na... subskrypcji. Oto dlaczego

Co jeszcze ważne, to fakt, że tych ofert subskrypcji nie ma dużo. To, w moim odczuciu, daje większą klarowność co do tego, co otrzymujemy. Zdarza się, że w tańszych pakietów na kartę operatorzy nie dorzucają np. dostępu do sieci 5G. W subskrypcjach jest to standard. Wchodząc na stronę oferty, informacja o dostępie do 5G najprawdopodobniej będzie wręcz "wyeksponowana".