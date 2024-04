Orange zasypuje klientów gigabajtami. Praktycznie nie do zużycia

Nowi użytkownicy, którzy zarejestrują numer w dniach od 20 kwietnia do 15 września będą mogli skorzystać z promocji (oprócz taryf Zawsze bez limitu, Orange IoT na kartę oraz usługi Ekstra Numer). Uruchomienie promocji jest bardzo proste – wystarczy wysłać SMS-a o treści START na numer 814 i to właściwie tyle – promocja zostanie aktywowana. Wtedy otrzymamy pierwszą paczkę 450 GB, natomiast aby otrzymywać kolejne, trzeba będzie odnawiać ofertę "Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich" za 35 zł każdego miesiąca.