Miałeś problem z zasięgiem? Wzięli się za problem i oto efekty

W myśl przepisów „prawo do ich instalacji i konfiguracji posiadają wyłącznie przedsiębiorcy telekomunikacyjni, posiadający ogólnopolską rezerwację częstotliwości wykorzystywanych do świadczenia usług za pośrednictwem stacji bazowych”. UKE opisywało, że użytkownicy zdawali sobie z tego sprawę, że ich czyn nie jest legalny – dlatego też wzmacniacze były sprytnie ukrywane, w piwnicach czy na poddaszach. Przed procederem nie odstraszały potencjalne kary. Niby mandat do 1000 zł uderza po kieszeni, a ograniczenie albo pozbawienie wolności do 2 lat brzmi nieprzyjemnie, to za granicą konsekwencje są poważniejsze.