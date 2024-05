Mówią, w jakim mieście jest najszybszy internet mobilny. Prędkości wystrzeliły

Jeśli chodzi o inne miasta, to poprawa jest również widoczna – w Katowicach średnia prędkość pobierania 5G wynosi 278 Mb/s, gdzie jeszcze w czwartym kwartale 2023 było to 93 Mb/s. Dużą różnicę zobaczą mieszkańcy Poznania – 262 Mb/s (było 94 Mb/s), Warszawy – 260 Mb/s (było 81 Mb/s), Gdańska – 258 Mb/s (dawne 77 Mb/s), Wrocławia – 248 Mb/s (było 83 Mb/s), Lublina – 240 Mb/s (było 91 Mb/s) czy Łodzi – 237 Mb/s (było 96 Mb/s). Prędkości 5G wzrosły także w miastach, gdzie liczba stacji bazowych działających w paśmie C nie jest taka duża – m.in. w Białymstoku czy Szczecinie.