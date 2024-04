Play i T-mobile poprawili zasięg w Polsce. Oto gdzie jest lepszy sygnał

Jak widać, stacje bazowe zostały zamontowane nie tylko we wsiach, ale także miasteczkach. Wszystko to, aby zapewnić klientom przyjeżdżającym na Mazury w sezonie lepsze usługi. Już za kilka dni rozpoczyna się majówka – a na Mazurach to początek sezonu żeglarskiego. Później po majówce przyjdzie czas na wakacje, kiedy to turystów będzie równie dużo. Dodatkowe stacje bazowe w wielu typowo turystycznych miejscowościach są na wagę złota, ponieważ klienci mogą cieszyć się dobrym zasięgiem.