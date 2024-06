Orange rozdaje masę gigabajtów za darmo. Wystarczy jeden SMS

No dobra, ale co trzeba zrobić, aby to odebrać? To bardzo proste – wystarczy wysłać bezpłatnego SMS-a o treści TAK pod numer 80290. To tak naprawdę tyle – jeśli wcześniej nie skorzystaliśmy z bonusowych GB za zgody, to otrzymamy aż 500 darmowych GB do wykorzystania na 31 dni. Trzeba to zrobić do końca trwania promocji, czyli do 10 czerwca. Bonus ma zostać przyznany w ciągu 24 godzin od aktywacji, a jedynym głównym warunkiem odebrania jest posiadanie ważnego konta podczas wysyłania SMS-a.