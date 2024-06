Światłowód prawem, a nie towarem. Rząd wdraża ważne prawo

Rząd chce by każdy budowany lub modernizowany budynek był wyposażony w dostęp do światłowodu. Co ważne, zaproponował zobowiązanie deweloperów, aby wyposażali budynki jednorodzinne w infrastrukturę wraz z przyłączem do granicy działki. Tyczy się to domów jednorodzinnych, szeregowców oraz tzw. bliźniaków.