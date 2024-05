Play dorzuca gratis do światłowodu. Szkoda przegapić taką okazję

Nowo uruchomiona promocja w Play zakłada, że trzeba będzie wybrać szybki światłowód. Taki naprawdę szybki, bo o prędkości co najmniej 1 Gb/s w pakiecie z telewizją z dostępem do 204 kanałów. Fioletowy operator teraz dorzuca gratisy w postaci kanałów sportowych – Canal+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium w cenie. Do tego użytkownik może liczyć na dostęp do serwisu Viaplay oraz 8 dodatkowych kanałów Eurosportu, które będą dostępne na czas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.