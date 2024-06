Ogromny pakiet gigabajtów do zdobycia. Sprawdź, jak go zgarnąć

No dobra, ale co trzeba zrobić, aby móc zdobyć bonusowe GB? To bardzo proste – trzeba doładować konto kwotą minimum 35 zł i zdecydować się co najmniej na pakiet za 35 zł (gwarantujący podstawową paczkę 40 GB). Ewentualnie można wybrać też bardziej "dopakowany" pakiet za 40 zł gwarantujący 50 GB – jest też najtańszy pakiet 30 GB za 30 zł, natomiast w nim otrzymamy co najwyżej dodatkowe 1500 GB. Zdecydowanie lepiej dopłacić 5 zł i mieć niemalże 5000 GB więcej przez rok.