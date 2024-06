T-Mobile ulepsza światłowód. Będzie tam, gdzie jeszcze go nie było

Współpraca T-Mobile z PŚO również wydaje się ważna. Dlatego, że jeśli możemy skorzystać ze światłowodu różnych firm, to zyskujemy wybór. Nie mamy obowiązku pozostawania przy jednym operatorze. Jeśli nam się nie podobają warunki, to rezygnujemy i przechodzimy do konkurencji. Najczęściej operatorzy dają też upusty na usługi, jeśli korzysta się z pakietów – m.in. światłowód, telewizja, abonament "z jednej parafii”" dzięki czemu możemy liczyć na niższe ceny za te same usługi.