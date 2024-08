Motorola zabłyśnie. Edge 50 neo wygląda jak twój następny smartfon

Motorola Edge 40 neo był godnym przedstawicielem serii, który miał na starcie wiele do zaoferowania. Mój redakcyjny kolega, w swojej recenzji z 2023 r., chwalił jego design, lekkość, wodoodporność IP68 i wydajność procesora. Ekran OLED o odświeżaniu 144 Hz i szybkie ładowanie 68 W również zasługują na uznanie. System operacyjny Android 13 z nakładką My UX oferuje wiele przydatnych funkcji personalizacji. Brakowało kilku rzeczy, w tym Always on Display, do tego wibracje były dość słabe i Motorola zdecydowała się na mniej odporne szkło Gorilla Glass 3.