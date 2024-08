Koniec z jeżdżeniem smartfonem po terminalu. Z tym płatności będą prostsze

Producent twierdzi, że 720° SphereTech NFC ma zwiększyć obszaru odczytu modułu NFC o 200 proc. i nawet podwoić siłę zasięgu. Nie muszę chyba mówić, że jest to dużo wygodniejsze niż standardowy odczyt z tyłu urządzenia, który dobrze znamy ze smartfonów innych firm. Rozwiązanie zostało też odpowiednio zabezpieczone, ponieważ Infinix twierdzi, że w razie zgubienie lub kradzieży urządzenia można bowiem zdalnie wyłączyć funkcję NFC. Smartfony z Androidem mają to do siebie, że pozwalają na korzystanie z NFC nawet przy zablokowanym ekranie (co można oczywiście zmienić i wymagać odblokowanego ekranu do płatności).