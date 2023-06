Już nie trzeba będzie jeździć telefonem po terminalu. NFC zmieni się nie do poznania

Raz opracowane technologie nie stoją w miejscu, a ich twórcy dążą do stałej poprawy i ulepszenia standardów, które następnie implementowane są w urządzeniach i oprogramowaniu. Przykładów nie trzeba szukać daleko: USB czy ładowanie indukcyjne to technologie, które przez lata rozwoju i pieczołowitych prac znacznie się zmieniły względem swoich oryginalnych wydań.



Podobnie sprawa ma się z NFC, które jeszcze dekadę temu było obecne w garstce telefonów. Obecnie trudno jednak znaleźć sklep, w którym ktoś przed nami w kolejce do kasy nie płaci poprzez przyłożenie telefonu do terminala. No właśnie, przyłożenie - zwiększenie minimalnej odległości pomiędzy terminalem a urządzeniem to jeden z kilku punktów planu, jaki Forum NFC przygotowało na najbliższe lata.