Masz problem z zasięgiem w smartfonie? Infinix ma na to rozwiązanie

Nawet w miejscach, gdzie na innych smartfonach mamy słaby zasięg UPS potrafi zapewnić wzrost siły sygnału od 20 do 40 proc. dla sieci komórkowej i nawet do 100 proc. przy sygnale WiFi. Dodatkowo ma skracać czas potrzebny do połączenia sieciowego do 32 proc. oraz ulepsza przepustowość danych mobilnych nawet do 30 proc.