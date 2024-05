Apple szykuje rewolucję na miarę iPhone'a X? Nie poznasz tego smartfona

iPhone nowej generacji, jak każdego roku, zostanie zaprezentowany jesienią i niedługo potem wprowadzony do sprzedaży. Brzmi niemal… nudno, zwłaszcza że ostatnio w iPhone’ach zmieniało się relatywnie niewiele. W przyszłym roku ma być jednak zupełnie inaczej. Apple bowiem planuje istotne przebudowanie swojej oferty telefonów, począwszy od porzucenia iPhone’a Plus. Zastąpić ma go telefon, który tymczasowo określany jest jako iPhone 17 Slim.