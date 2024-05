To, co mogłoby mnie przekonać do kupna nowego modelu, to wydanie nowej wersji systemu operacyjnego Apple’a, która byłaby taką hybrydą iPadOS z macOS. Ubolewam nad tym, że chociaż pod względem specyfikacji i wydajności nowe tablety kilkukrotnie (!) przebijają mojego Maka mini, z którego korzystam na co dzień i obsługują zewnętrzne monitory, to nadal nie mam na nich dostępu do wszystkich aplikacji, których potrzebuję. Nie mamy tu też obsługi profili użytkownika.