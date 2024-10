Następca smartfonowego króla opłacalności będzie jak iPhone. Chodzi o jedną funkcję

Obecność magnetycznego ładowania to nie tylko wygodniejsze korzystanie - no bo przecież rozwiązanie nie wymaga trzymania telefonu na ładowarce. Rozwiązanie otwiera drogę do korzystania z akcesoriów takich jak podstawki czy uchwyty magnetyczne (np. w samochodzie). Funkcja już dawno powinna trafić do większości popularniejszych telefonów z Androidem.