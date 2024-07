Z tym smartfonem nie musisz sterczeć przy ładowarce. Infinix mówi dość wolnemu ładowaniu

Oprócz tego jest też bezprzewodowe ładowanie o mocy 20 W. Sprzęt wspiera magnetyczne ładowarki MagCharge, które przywierają się do tylnej obudowy urządzenia. Jest też bezprzewodowe ładowanie zwrotne. Jeśli chodzi o zestaw fotograficzny, to trzeba powiedzieć, że jest nieźle – główny aparat bazuje na matrycy 108 Mpix i wspiera optyczną stabilizację obrazu. Dwa dodatkowe oczka to moduły 2 Mpix, więc niestety brakuje tu podstawowego aparatu z szerokokątnym obiektywem. Na froncie znajduje się moduł do selfie 32 Mpix.