Honor 200 wlatuje do Polski. Myślisz, że to nowy smartfon, a to prawie aparat

Przechodząc do najważniejszej części smartfonów, czyli aparatów, to oba sprzęty są praktycznie identyczne w tej kwestii. W modelu 200 i 200 Pro znajduje się potrójny zestaw aparatów: główny 50 Mpix z OIS, teleobiektyw 50 Mpix o 2,5-krotnym przybliżeniu i 12-megapikselowy szeroki kąt. Tyle że w modelu Pro moduł główny bazuje na większej matrycy OmniVision OV50H 1/1,3", z kolei w podstawowym jest to matryca IMX906 1/1,56". Większy sensor to lepsze możliwości fotograficzne.