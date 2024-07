Google Pixel 9 jak iPhone 16 Pro. Pod tym względem nie zauważysz różnicy

Co ciekawe, nawet Samsung w tegorocznej serii Galaxy S24 korzysta ze starszej generacji panelu oznaczonej nazwą M13, zamiast najnowszych. No dobra, ale gdzie to podobieństwo do iPhone’a 16 Pro? Nieoficjalne informacje sugerują, że nadchodzące topowe smartfony Apple’a również będą wyposażone w ekrany Samsunga. Apple od lat korzysta z wyświetlaczy tego koreańskiego giganta, więc decyzja ta w kontekście nadchodzących "szesnastek" nie powinna być większym zaskoczeniem.