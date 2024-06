Wiemy, kiedy Google pokaże nowe smartfony. Oto czego można się spodziewać

Oczekujmy więc, że 13 sierpnia (lub maksymalnie kilka dni po konferencji) będzie można zainstalować już Androida 15 (o ile macie Google Pixela - jeśli korzystacie ze smartfona z autorską nakładką typu Samsung, to będziecie musieli poczekać dłużej). Osobiście nie jestem zaskoczony, że Google tak szybko wypuści nowy system operacyjny, wszak "piętnastka" wprowadza tylko pomniejsze nowości. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co nowego oferuje system, to zapraszam do pierwszych wrażeń z Androida 15.