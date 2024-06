Nowy system Huawei. To prawdziwy konkurent dla iOS'a i Androida

HarmonyOS Next w wersji beta jak na razie jest dostępny wyłącznie w Chinach. Jak wiadomo, tamtejszy rynek rządzi się własnymi prawami. Smartfony działające na Androidzie w Chinach nie mają dostępu do amerykańskich technologii, co skutkuje korzystaniem z własnych aplikacji. Dlatego HarmonyOS Next może stanowić konkurencję dla iOS'a i Androida, ale jak na razie wyłącznie na chińskim rynku. Chińscy programiści będą z pewnością chętniej tworzyć oprogramowanie dla własnego systemu, a przy oficjalnej premierze dostępnych będzie ok. 4000 aplikacji.